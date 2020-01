Tutti attorno al falò di Valdengo per la Festa del Pan e Vin

Le tradizioni di Valdengo tornano a rivivere lunedì 6 gennaio. Il Comitato Festeggiamenti Monastieresi e Meolesi Biellesi e il Gruppo Amici Sportivi hanno in programma la 39° edizione della tradizionale Festa del Pan e Vin. “Un momento – spiegano gli organizzatori – per ritrovarci tutti insieme in amicizia, fratellanza ed allegria come il nostro Lino ha sempre voluto”.

La manifestazione avrà inizio alle 10.30, con la santa messa presso la parrocchia di Valdengo; alle 12.30 grande pranzo presso i locali del centro sportivo e, alle 16.30, visita dei Re Magi, dei pastori con gregge alla capanna del presepio allestita nel prato del centro sportivo e grande falò propiziatorio al canto della nenia del Pan e Vin. I festeggiamenti proseguiranno con la distribuzione a tutti i presenti della pinza e di un corroborante e robusto bicchiere di vin brulé.