Epifania in beneficenza, al via la quarta edizione della Befana Interforze

Si svolgerà lunedì 6 gennaio la quarta edizione della Moto Befana Benefica Interforze 2020 a favore dei reparti di pediatria, di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Ponderano. L'evento benefico è come sempre promosso dal Chapter Protectors LE MC, Ursis B di Biella, "Protectors Law Enforcement Motorcycle Club", che l'Asl Biella ringrazia vivamente per il loro impegno solidale.

Si parte alle 9 con il raduno in piazza Martiri della Libertà a Biella. Gli "URSIS B." come ogni anno, faranno visita ai bambini del Reparto Pediatrico e alle neo mamme nel Reparto di Ginecologia e Ostetricia. A seguire sosta "tecnica" per il pranzo benefico all'Agorà. Alle 15 visita al Cerino Zegna di Occhieppo Inferiore. L'opera e l'attività degli "Ursis B." con i Protectors LE MC è maggiormente rivolta a sostegno dei bambini, degli anziani, dei disabili e delle donne.

Il gruppo degli "Ursis B." degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate, dei sostenitori, nonché dei simpatizzanti dei vari Corpi di Polizia dello Stato italiano, è nato a Biella il 17 giugno 2016, con i colori degli Shot Gun. Il capitolo lasciò il marchio Shot Gun il 25 ottobre 2018, di propria spontanea volontà. Gli eventi realizzati in beneficenza nei vari anni dagli "Ursis B" continuano, sempre rivolti anche alle varie associazioni che prestano la loro attenzione e la loro opera ai più bisognosi.