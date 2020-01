Al Tg1 la storia di Giulia che a 25 anni alleva bovini a Mongrando

Dopo tanta attesa, la storia di Giulia Guglielminotti Ghermot è andata in onda ieri nell'edizione delle 13.30 del Tg1. Nel servizio, dal titolo “La sfida di Giulia”, si racconta la vicenda della giovane allevatrice di Mongrando che l'ottobre scorso aveva confidato sulle pagine del nostro giornale la sua storia intrisa di passioni e sacrifici (leggi qui) che, nel giro di pochi giorni, si era diffusa a macchia d'olio in ogni angolo del Biellese superando i confini della nostra provincia e finendo sui radar dei tg nazionali.

Una troupe della Rai aveva visitato lo scorso novembre l'azienda della 25enne che da anni segue le orme del papà Domenico e del nonno Pietro (leggi qui). Alla notizia della messa in onda, la pagina Facebook di Mongrando in Comune e lo stesso primo cittadino Antonio Filoni (“Brava Giulia! Fiero di averti nel Gruppo Consiliare”) si sono congratulati con la consigliera comunale di Mongrando. Una storia dal lieto fine ed un'ottima cartolina per il paese e l'intera provincia biellese.