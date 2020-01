Salussola, il sindaco Carlo Cabrio: "Le critiche ci stanno ma non prevedevo attacchi personali"

Gioie e dolori per il sindaco di Salussola, Carlo Cabrio, nell'anno appena trascorso.

Dal primo punto di vista la conferma, per il terzo mandato consecutivo, a primo cittadino del paese alle elezioni amministrative dello scorso 26 maggio, dall'altro tante vicende che lo stesso Cabrio definisce "situazioni spiacevoli che sono degenerate in questi ultimi tempi".

Queste le parole con cui il sindaco ha raccontato il suo 2019 e ha rivolto ai propri concittadini l'augurio per il nuovo anno: "Anche questo 2019 è giunto al termine; per me è stato un anno molto difficile, non solo per la malattia contro la quale sto ancora combattendo, ma anche per tante situazioni spiacevoli che sono degenerate in questi ultimi tempi. Un amministratore deve sicuramente mettere in conto le critiche che gli verranno mosse durante il suo mandato, ed io, essendo al terzo mandato, ne ho collezionate tante: alcune sono state costruttive, altre mi hanno fatto riflettere, altre ancora sono state da me ignorate, ma sempre prima d'ora si era trattato di rapporti tra persone civili".

"Quello che non avevo messo in conto, invece, - continua Cabrio - sono gli attacchi personali, gli insulti verbali e scritti, l'odio e le menzogne nei miei confronti. Questo è quello che mi addolora profondamente, ferisce la mia persona e i miei affetti famigliari, e mi indigna per non riuscire a difendere il ruolo istituzionale che rivesto. Non faccio la vittima: avrei avuto la stessa reazione anche in perfetta salute; certo è che sempre più sovente mi chiedo "chi me lo fa fare", nelle mie condizioni, di continuare così. Fortunatamente ho la mia famiglia che mi sostiene e non mi fa pesare il tempo che dedico al mio paese ed alla collettività. Abbiamo appena approvato il bilancio per il triennio 2020-21-22, e questo è l'obiettivo che mi prefiggo: di continuare ad amministrare guardando al futuro, nonostante gli ostacoli che la vita presenta".