Salussola, domani gara di ciclocross tra le risaie di Arro

Una gara di ciclocross tra le risaie per propiziare il nuovo anno. Questo il programma di domani, sabato 4 gennaio, ad Arro di Salussola, con ritrovo alle 12 n Piazza Eraldo Marelli, ed un percorso che si snoderà per circa 2 chilometri su terreno ondulato e tratti a piedi.

La gara è riservata ai tesserati CSAIn, agli amatori FCI ed agli enti in convenzione (esclusi Elite Under 23 e le categorie giovanili FCI), ed è valida come prova master CSAIn, Coppa Piemonte e Campionato Provinciale. Alle 13:30 la partenza delle categorie D, J, S1, S2, V1, V2, alle 14:45 quella della G1, G2, SGA, SGB, Donne, P, con ristoro a fine gara. Alle 16 la premiazione.

Informazioni contattando l'organizzatrice Associazione Sportiva Dilettantistica Amici di Arro (Sandro: 3332706111).