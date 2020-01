La grande belleza del Bear Wool Volley FOTOGALLERY - VIDEO

La grande bellezza del Bear Wool Volley è andata in scena oggi, in molte palestre del Biellese ma soprattutto stasera alla kermesse della sfilata per via Italia e nel centro della città. Biella si è colorata per la 16esima volta di gioventù, quella gioventù che tanto piace e della quale dobbiamo essere orgogliosi. Lo sport, la pallavolo riveste la città di freschezza, di sana competizione, di ragazze e ragazzi giunti alle pendici del Mucrone da centro e dal nordItalia oltre che dalla Svizzera, Francia, Germania e, pensate un pò, dalla lontana Finlandia. E così a suon di musica Ezio Germanetti e Giusi Cenedese, i patron del Bear, insieme al sindaco Claudio Corradino, all'assessore allo sport Giacomo Moscarola, al delegato Coni Anna Zumaglini, ai rappresentanti degli Special Olympics, hanno aperto la sfilata e accompagnato oltre 1200 tra atleti, dirigenti e famigliari fino ad arrivare in piazza Duomo.

Un vero fiume, come lo dimostrano le nostre immagini, di allegria e spontaneità. Di rispetto. Perchè il volley e il suo settore giovanile è questo che insegna ai giovani. Sul palco, poche parole, quante sono bastate per far capire la potenza della pallavolo, un asse trascinatore non solo in questa occasione. La grande bellezza sono stati proprio i ragazzi, in prima linea a cantare, divertirsi, ascoltare le parole dei "più grandi" dopo la prima giornata vissuta sui parquet delle palestre del Biellese. Domani si torna in campo. E dopodomani ancora per le finali. I risultati? In campo femminile bene TeamVolley, campione uscente 2019 nell'under 18, Casa.it Virtus Biella che hanno chiuso imbattute la prima giornata. Ma anche l'under 16 Ysla TeamVolley è a punteggio pieno mentre Errebi Cartotecnica Virtus Biella naviga a centro classifica così come l'under 14 TeamVolley griffata Botalla, la Conad TeamVolley U13 e la Errebi Cartotecnica Virtus Biella U13. Nella seconda giornata in programma sabato 4 gennaio dalle 8,30, attendiamo la riscossa per l'under 16 della Scuola Pallavolo Biellese ancora ferma al palo, di Negro Servizi, di Carrozzeria AB Occhieppese, dell'under 14 Scuola Pallavolo Biellese, Obem Occhieppese U14, Gimar Automatismi U13. Punteggi a parte, così come i risultati ottenuti sul campo dagli Special Olympics, oggi più che mai è doveroso il divertimento. E questi ragazzi si stanno veramente impegnando per riuscirci. Biella li ringrazia per la 16esima volta. E accantona i suoi problemi, come giusto che sia.