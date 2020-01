A Valdilana concerto a cappella con I Voceversa

I Voceversa di scena a Valdilana. Sabato 4 gennaio il gruppo musicale si esibirà in un concerto a cappella al cineteatro di Mosso con esplosive e coinvolgenti vocalizzazioni che spaziano su diversificate armonizzazioni con seconde voci, controcanti o suoni vocali che imitano strumenti musicali e con inediti arrangiamenti di canzoni. Lo spettacolo, organizzato dal Gruppo Presepe Gigante della Pro Loco di Mosso, prenderà il via alle 21.

Per info: 370/3201761.