Solidarietà per Nicoletta Dosio dal partito marxista-leninista italiano di Biella

Riceviamo e pubblichiamo. "Come Organizzazione biellese del Partito marxista-leninista italiano (PMLI) ci aggreghiamo al messaggio di solidarietà dei compagni di Rifondazione Comunista di Biella indirizzato alla compagna militante NO TAV, Nicoletta Dosio, che lunedì 30 dicembre è stata arrestata dai Carabinieri presso il Comune di Susa e condotta in carcere. Abbiamo potuto conoscere personalmente la compagna Nicoletta durante tantissime manifestazioni di piazza contro la costruzione del famigerato TAV in Valsusa, un’opera inutile, dannosa e dispendiosa che rappresenta appieno gli interessi dei “signori del cemento” che lucrano ai danni delle popolazioni e della natura di quella bellissima vallata.

La compagna Nicoletta Dosio, insieme a migliaia di valsusini, ci hanno insegnato a riconoscere le assurdità del dominante marcio sistema economico-politico disposto a investire milioni di euro per un’opera inutile e deleteria come il TAV e al contempo tollerare che un’importante linea ferroviaria locale come la Novara-Biella-Santhià sia ancora sprovvista di elettrificazione causando continui disagi e ritardi ai numerosi pendolari senza dimenticare che le obsolete littorine, bruciando nafta, inquinano il territorio biellese. Un marcio sistema economico che non ha interesse ad investire risorse pubbliche per opere di riqualificazione stradale locale abbandonando così migliaia di biellesi su strade comunali e provinciali piene di buche e frane altamente pericolose che generano danni economici e gravi incidenti. Le lotte dei No TAV della Valsusa hanno ispirato nel corso degli anni moltissimi altri movimenti popolari contro opere pubbliche o private chiaramente nocive alla salute dei cittadini come il Comitato “No discarica di amianto” di Salussola e movimenti di opposizione alle guerre come il “NO F-35” contro l’assemblaggio dei caccia americani in territorio novarese.

Cara compagna Nicoletta i poteri giudiziario e politico, tirati per la giacca dai “signori del cemento”, ti hanno chiusa in una cella perché rappresenti concretamente tutte quelle migliaia di italiane e italiani che si oppongono con determinazione ai progetti che sperpero denaro pubblico attraverso opere faraoniche, quanto inutili, come il TAV e con la tua carcerazione intendono spaventare e ridurre all’obbedienza chiunque voglia intraprendere la strada della lotta contro le ingiustizie sociali. Noi militanti e simpatizzanti del PMLI idealmente ti abbracciamo e insieme a te gridiamo “A sarà düra!”.