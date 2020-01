Cioccolatini, praline, gelée, marshmallow: La Befana si prepara da Cioccolato Taf

Cosa capita nel laboratorio di Cioccolato Taf in questi giorni? Vapori intensi e profumati si sprigionano da pentoloni bollenti colmi di colorate e misteriose misture: violetta, menta, arancia, fragola, liquirizia… Sono i carboni della befana!

Quella di Cioccolato TAF è una befana dolcissima, che si sta adoperando anche per gelée e marshmallow realizzati con vera frutta: lampone, lime, arancia e tanti altri gusti deliziosi e profumatissimi. E poi i torroncini morbidi ricoperti di cioccolato e delicate caramelle mou, tutto artigianale e realizzato con i migliori ingredienti.

Cosa c’è di meglio per riempire le calze di grandi e piccini? Tanti nuovi prodotti oltre alle spalmabili, alle confetture, i cremini, i liquorini e i biscotti; insomma quello che più preferite e amate per concludere in dolcezza queste feste.

E se siete alla ricerca di una bambola befana, da TAF la scelta non manca! Taf ha scelto delle Befane realizzate artigianalmente che spaziano dalle più simpatiche alle quelle più spaventose; e non potranno che far sorridere chi le riceve.

Cioccolato Taf vi aspetta a Biella in via Garibaldi 5.

Per info e prenotazioni: 015 22341.