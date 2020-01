"Portate con voi una calza vuota... la Befana vi farà trovare una sorpresa!!!".

Questo è l'invito per la Festa della Befana, in programma lunedì 6 gennaio in Piazza San Giovanni Bosco a Biella. Alle 15:30 il via al pomeriggio di giochi per grandi e piccini, con spettacolo di animazione e magia, gonfiabili, truccabimbi e pony per i bambini.

Alle 17, il momento clou con la discesa della Befana dal campanile di San Cassiano.