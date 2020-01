I commercianti biellesi archiviano il Natale positivo e si preparano ai saldi

Natale 2019 positivo per i commercianti di Biella, ma soprattutto per i negozi di via Italia. "È andata meglio di ciò che si temeva - dichiara il presidente di Ascom Mario Novaretti -. Le condizioni sono diverse per poter paragonare il risultato di quest'anno a quello del 2018, ma c'è da dire che il riscontro è stato positivo soprattutto nei settori abbigliamento ed elettronica. Insomma, nella situazione di crisi, cassa integrazione e ditte in chiusura, è andata meglio di come ci si aspettava".

"Per i nostri commercianti, nello specifico i rivenditori di articoli da regalo e prodotti enogastronomici locali, è stato un Natale positivo" spiega Lorella Bianchetto, direttrice di Confesercenti Biella. "Gli altri non hanno lamentato passi indietro ma risultati in linea con gli scorsi anni. In tanti, come noi, hanno notato che in via Italia è ricominciato il calpestio. Ora si punto tutto sui saldi".

"Di lavoro da fare ce n'è - aggiunge Angelo Sacco, presidente di Confesercenti - Per quest'anno ci sarà da lavorare ancora sulle attrattive commerciali e turistiche".

Soddisfatta anche l'assessore al commercio Barbara Greggio: “Oltre a registrare un notevole incremento delle visite in via Italia - spiega - posso dire di aver parlato con parecchi negozianti che mi hanno confermato il successo del Natale 2019 con vendite che superano quelle dell’anno presedente”.

Un timido segnale di risalita per una delle vie di negozi più famosi di Biella? “Lo spero - continua Greggio -. L’amministrazione insieme alla Pro Loco ha fatto del suo meglio per portare, con iniziative natalizie e promozione, più persone possibili a passeggiare per la nostra bella via cubettata e pare che anche i commercianti ne siano soddisfatti”.

Pollice alzato quindi per Natale nel Cuore di Biella, iniziativa che ha visto presentate numerose attività in vari luoghi caratteristici del Comune. “Il trenino idea riuscita - racconta l’assessore -. Ha attirato tante famiglie e animato di risate di bambini le vie del centro”. Anche i parcheggi gratuiti con disco orario di massimo 2 ore hanno portato consensi e molto probabilmente verranno riproposti il prossimo anno in occasione delle feste invernali.

Ora non resta che prepararsi ai saldi, che alcuni negozi hanno già cominciato ma che ufficialmente, nel Biellese, prenderanno il via domani, 4 gennaio.