Ha provato a strangolare la sua compagna e quindi ha accoltellato il figlio che ha tentato di difenderla. E' stato arrestato ieri, in un alloggio di via Bovetti, in zona Mirafiori Sud, un uomo di 56 anni, italiano, già noto alle forze dell'ordine per altri casi di maltrattamento.

La donna è un'operaia di 49 anni, mentre il ragazzo ne ha 25 e per lui - dopo essere stato operato alle Molinette - è stata fissata una prognosi di 30 giorni.