Dal Nord Ovest - Malore nella notte, soccorsi all'opera a Borgosesia

Il 3 gennaio, alle 4,10 circa, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento permanente di Varallo Sesia, è intervenuta per un soccorso persona in via Fratelli Gugliermina a Borgosesia. L'intervento è valso ad entrare all'interno dell’abitazione della persona infortunata e a prestarle i primo soccorso del caso. Successivamente è stata trasportata all'ospedale dall'ambulanza del 118. Al soccorso erano presenti anche i carabinieri.