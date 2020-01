Dal Nord Ovest - Incidente a Saluggia, camper rimane in bilico su una riva

Intorno alle 4,15 di questa notte del 3 gennaio, la squadra permanente dei vigili del fuoco di Livorno Ferraris si è recata a Saluggia lungo la strada provinciale 03, direzione Torrazza, per un incidente stradale. Si è trattato di un camper rimasto in bilico che stava per ribaltarsi dentro un campo con un alto dislivello. Immediatamente i pompieri hanno messo in sicurezza del mezzo scongiurando danni ulteriori. Sono intervenuti anche i carabinieri di Livorno Ferraris.