Dal Nord Ovest - I vigili del fuoco di Milano salvano il gattino Lampo con l'autorespiratore VIDEO

Il comando dei vigili del fuoco di Milano può raccontare una storia bellissima, dopo quella brutta del primo dell'anno in cui denunciava l'agguato di un gruppo di antagonisti in zona Navigli durante un intervento per lo spegnimento di un rogo di rifiuti in mezzo alla strada. Dal volto peggiore del 2020 a quello migliore: oggi a Sesto San Giovanni, in via Giovanna D'Arco, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio scoppiato in un appartamento.

Messa in sicurezza l'area ed evitato qualunque pericolo per le persone, i pompieri si sono resi protagonisti del salvataggio di un gatto ritrovato privo di conoscenza all’interno della stessa abitazione: utilizzando l'aria dell’autorespiratore in dotazione, il gatto “Lampo” è stato ossigenato e salvato.