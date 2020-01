Tav: anche l'Anpi Valle Elvo e Serra si schiera con Nicoletta

Riceviamo e pubblichiamo:

"Come ci si aspettava, la 'giustizia' ha fatto il suo corso e, puntuale come la morte, ha imprigionato Nicoletta Dosio, 73 anni, professoressa di latino e greco al liceo in pensione, militante Notav.

La condanna a 1 anno di reclusione per aver sorretto uno striscione durante una manifestazione di protesta deve essere scontata e, siccome il giudicante ha escluso che potesse essere concessa la sospensione condizionale della pena, Nicoletta è stata prelevata dalla sua abitazione a Bussoleno in Valle di Susa da decine di carabinieri e poliziotti e portata in carcere a Torino.

In un’Italia devastata dai disastri ambientali e dalle morti bianche, con le scuole, i viadotti, le gallerie che crollano, in una terra come il Piemonte in cui le mafie, in primis la ‘ndrangheta, hanno stabilito solide radici con l’aiuto determinante degli ambienti economici, sociali e politici, la magistratura si impegna con pervicacia per contrastare l’opposizione alla grande opera inutile e imposta per antonomasia, il Tav Torino Lione.

Si sta compiendo un’enorme ingiustizia. Non può infatti chiamarsi giustizia quella che incarcera una donna di specchiata onestà, la cui unica colpa è di opporsi ostinatamente alla devastazione che la costruzione della linea a Alta Velocità porterà con se, e di opporvisi con le armi della cultura e della politica, oltre che con il proprio corpo, le sue 'quattro ossa', come lei l’ha definito.

Un’opera – il Tav – già sepolta sotto il macigno dell’impietosa, negativa e recente analisi costi/benefici, ma resuscitata dalla politica per meri interessi di potere. E contro la quale si battono da sempre persone come Nicoletta, moderni partigiani, per usare una parafrasi con lo sguardo dritto e aperto nel futuro ma con i piedi ben piantati nel passato della lotta di Liberazione. I cittadini migliori, strenui difensori della Carta Costituzionale intrisa del sangue dei partigiani.

La nostra Sezione, intitolata a Pietro Secchia, grande figura di antifascista imprigionato dal regime fascista, si stringe a Nicoletta e la sostiene nella sua lotta che è la lotta di tutti quelli che credono nella giustizia vera. Per questo la nostra sezione esprime tutta la solidarietà possibile a Nicoletta Dosio e ai suoi compagni condannati".