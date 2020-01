Non c'è pace per l'ex funicolare: L'ascensore si blocca di nuovo e la corsa non parte

Nuovo blocco dell'ex funicolare nella serata di ieri, 2 gennaio. L'episodio è similare a quello accaduto il primo dell'anno: appena chiuse le porte, l'ascensore non è nemmeno partito per la corsa. All'interno delle cabine una decina di persone, soccorse dai Vigili del fuoco. L'intervento si è concluso in poche decine di minuti.