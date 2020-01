Il 2019 in breve nel Biellese: cosa è successo a ottobre, novembre e dicembre

Ottobre 2019 si apre con un lutto che ha lasciato sgomenta l’intera città: la morte del 44enne Claudio Cossu, figlio dei titolari dell’omonima pasticceria di via Italia. Diversi lutti hanno segnato l’ultimo periodo del 2019 in provincia: Paolo Veronese (69enne di Candelo), Mario Roffino (85enne di Cossato scomparso il 17 ottobre e rinvenuto senza vita qualche giorno dopo), Luigi Anselmetti (69enne zio del sindaco di Muzzano, Roberto Favario), Franca Mazzia Vialardi (storica maestra di Sandigliano), Jurgen Schmid (morto a 59 anni mentre lavorava nei boschi a Pralungo), Guido Ottobrelli (scomparso nelle acque del Lago d’Orta il 25 ottobre e rinvenuto il 30), Giuliana Gallo Selva (68enne infermiera), Mario Trebò (storico fornaio di Biella Chiavazza), Graziella Zorio (maestra e Cavaliere della repubblica), Gianni Uberti Bona (imprenditore biellese), Sergio Trabbia (papà del sindaco di Vallanzengo, Michela Trabbia), Elena Gamba (58enne commerciante), Alessandro Triffiletti (51enne imprenditore), Claudio Spezia (75enne volontario dell’Auser Vallestrona), Anselmo Gilardino (ex capogruppo Alpini di Cossila San Grato), Caterina Arduino (moglie del presidente onorario di Ucab, Lorenzo Arduino), Valter Rossetti (sportivo biellese stroncato da malore a Bielmonte), Antonio Canova (68enne volontario di Pralungo), Luca Avellino (56enne rinvenuto senza vita nella sua abitazione di Sagliano), Luigi Torrione (alpino candelese), Angela Pulz (78 anni e una vita dedicata ai bambini), Tino Marangoni (alpino candelese), Cinzia Iacobelli (ex consigliere comunale a Biella), Piero Graglia (titolare dello storico caffè di via San Filippo a Biella), Paolo Maria Pesando (medico e volontario) e Carlo Argentero (47enne genero dell’assessore di Verrone Antonio Lancione).

Biellese sotto shock anche per la morte di quattro giovani: Erika Russo Testagrossa, 18enne studentessa dell’Alberghiero di Cavaglià rimasta impigliata mentre scavalcava il cancello di casa; Anna Maria Coda Zabetta, 28enne titolare del Bar Galleria di via Gramsci stroncata da un tumore; Manuel Fabbro, 19enne del Villaggio Lamarmora scomparso a causa di una malattia incurabile; Daniele Fizzotti, 30enne di Pray morto in montagna dopo essere stato travolto da una valanga.

Dopo un anno l’attenzione sullo scandalo del Tempio Crematorio rimane alta: fissata a gennaio 2020 l’udienza preliminare per i Ravetti mentre Le Iene giungono a Biella per intervistare il sindaco Corradino e incontrare gli indagati. Grande svolta poi nelle indagini in seguito all’incendio alla Bergadano: i carabinieri hanno individuato e indotto a confessare il responsabile, ex impiegato alla Suedwolle che per vendetta ha procurato all’azienda un danno da 100mila euro. E proprio mentre Cosrab s'impegna a ristabilire la ditta Bergadano, il consorzio elegge il nuovo presidente Gabriele Bodo. Infine, negli ultimi tre mesi del 2019 il maltempo ha messo in ginocchio il Biellese: 300mila euro di danni solo a Pray, strade a groviera, incidenti, frane in Valsessera e in Valle Cervo, neve. Da sottolineare il grande lavoro di Vigili del fuoco, Aib e Protezione Civile, che per tutto il tempo hanno efficacemente portato a termine numerosi interventi su tutto il territorio. Il maltempo ha costretto poi la chiusura della Settimo Vittone, sulla quale sono previsti diversi interventi in seguito alla frana ceduta a inizio dicembre.

Ma l’ultimo trimestre del 2019 ha portato anche qualche buona notizia, come il titolo di Biella Città Creativa Unesco che la città ha ottenuto ufficialmente il 30 ottobre, sbaragliando Como, Trieste e Firenze. Un iter che ha visto numerosi attori impegnarsi da ottobre 2018 per ottenere l’importante prestigio. La notizia ha destato stupore tra i biellesi, che soprattutto sui social hanno espresso non soltanto soddisfazione per il risultato ottenuto ma anche perplessità perché la strada di rinascita della città risulta ancora evidentemente lunga.

Novità anche in ambito politico. A ottobre il partito Italia Viva prende vita anche nel Biellese, mentre a fine dicembre il movimento delle “Sardine” debutta nel capoluogo laniero con una pacifica manifestazione alla Fons Vitae di Biella.

Nel frattempo la battaglia contro la discarica al Brianco di Salussola continua e se da una parte la realizzazione pare sempre più vicina, dall’altra il Comitato Salussola Ambiente è Futuro regge alta la bandiera del “No” sempre più appoggiato da diversi sindaci biellesi e da numerosi cittadini che con i rappresentanti dell’associazione hanno partecipato ai sit-in e alla marcia del 14 dicembre.