Biella: paura in mattinata per una 94enne in piazza Curiel

Non ha risposto al campanello di casa ai ripetuti tentativi dei famigliari. A quel punto sono stati allertati i soccorsi per una 94enne abitante a Biella in piazza Curiel. Una volta entrati, grazie all'ausilio dell'autoscala che ha raggiunto il quarto piano, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 hanno constatato che l'anziana stava bene e non ha aperto la porta, probabilmente, perchè non ha sentito lo squillo del campanello.