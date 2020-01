Festa degli auguri e concerto di Natale per Intrecci d'Arte e Banda Verdi FOTO

Si è conclusa con una bellissima Festa degli Auguri la stagione sportiva 2018/2019 per la Scuola di Danza Intrecci d'Arte di Biella. L'intreccio di arte che ormai da otto anni sigilla una collaborazione con l'Associazione Musicale “Giuseppe Verdi” di Biella, rende il Concerto di Natale del Maestro Massimo Folli una serata esclusiva e attesa da tutti i fedelissimi delle due Associazioni.

Con un programma nuovo natalizio i 60 componenti della Banda e i 150 allievi della Scuola di Danza hanno deliziato il pubblico con particolari corografie ideate dalla Direttrice Artistica coreografa Eleonora Prete e dagli insegnanti Stefano Dionisotti, Stefano Prete, Giulia Berghino, Alessandro Mosca Balma, presenti alla Festa societaria anche gli istruttori Donatella Raise, Angela Calvio, Cinzia Francesa Gherra e il Consiglio Direttivo. La serata presentata con grande professionalità da Carlo Serra si è conclusa con un buffet dolce offerto dalle due Associazioni.

Le lezioni per tutti i corsi di danza, acrobatica, acropole, fitness, ginnastica di mantenimento e posturale riprenderanno martedì 7 gennaio presso il PalaDanza in via Pietro de Mosso 31/a Chiavazza, con la consueta programmazione e con l'inizio della preparazione dei numerosi Concorsi e delle competizioni FIDS in programma.

Per informazioni: www.intreccidartebiella.it intreccidartebiella@gmail.com segreteria 338-7225831