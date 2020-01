Il rifugio Monte Barone di Coggiola riapre i battenti in occasione dell'Epifania. Da domani, sabato 4 gennaio 2020 fino a lunedì 6 gennaio compreso il rifugio sarà aperto per i camminatori che vorranno passare le ultime feste in montagna insieme a Paolo Montini e Mara Viganò.

I sentieri per l'accesso al Monte Barone, G1 e G1a in partenza da le Piane, sono puliti e in ottime condizioni. Sconsigliato invece il percorso che da La Ciota si immette nel sentiero G8.