A Oropa 700 appassionati delle due ruote danno il benvenuto al 2020 FOTOGALLERY

Si è svolto anche quest'anno, come ormai da tradizione dopo 25 anni, il raduno spontaneo di appassionati delle due ruote a Oropa. Il 1° gennaio davanti al vecchio Santuario c'erano circa 500 mezzi e oltre 700 persone, che si sono radunate in attesa della benedizione e della breve funzione nel piazzale, in una giornata limpida e dal clima primaverile. Pare che per il 2021 si stia valutando di trasformare l'evento in un vero e proprio motoraduno, con tanto di rilascio di patch commemorativa ed eventuali agevolazioni con i ristoranti locali.