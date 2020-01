Indagine mobilità Asl Biella / Associazione Pendolari e Trasporti Biellesi

L'Associazione Pendolari e Trasporti Biellesi unitamente all'Asl di Biella, che ha dimostrato grandissima disponibilità e svolto in condivisione un ottimo e fondamentale lavoro, hanno avviato l'indagine sulla mobilità da e verso l'ospedale al fine di avere esatta mappatura dei flussi attuali e potenziali in vista dell attivazione del servizio diretto Biella Torino e del servizio integrato su gomma per il trasporto urbano che andrà affiancato in adduzione al servizio su ferro Torino Biella.

L'indagine trova fondamento sia alla cospicua mobilità del personale dipendente, circa 1920 dipendenti, sia lato utenza con circa 3.000 accessi giorno. I risultati si insinuano in modo basilare a supportare con dati certi le richieste e la trattative per istituire su servizio ferro gomma davvero appetibile sia in ingresso che in uscita per il territorio. Un primo dato su tutti: il 92 per cento dei dipendenti che ha aderito al sondaggio utilizza l auto per accedere al nosocomio, non avendo di fatto attualmente un servizio efficace, appetibile e coordinato dal ferro! Stessa situazione per i pazienti in arrivo da fuori provincia che in assenza di collegamento veloce tra stazione san paolo e ospedale debbono utilizzare i taxi.

In ottica di breve e medio termine, in considerazione dello sviluppo universitario del nosocomio Biellese, chiediamo a tutti i soggetti istituzioni del territorio, in primis Uib a dimostrazione del grande lavoro sin qui svolto, di continuare a lavorare assieme a noi velocemente con determinazione in condivisione con assessorato trasporti della Regione Piemonte per un cambio di passo sul servizio tpl integrato e sulla ripartizione regionale dei fondi tpl di cui Biella risulta deficitaria. Con inizio 2020 la scelta è di estendere l'indagine alle associazioni di volontariato che operano in ospedale ed alcune aziende del territorio. A tal proposito le tutti gli enti/istituzioni,ecc.del territorio che volessero aderire all'iniziativa potranno scrivere a: binviaggio@virgilio.it

Un augurio e un obiettivo per un 2020 con più cura del ferro!!! unitamente ad un nuovo servizio bus integrato in adduzione al ferro!!!