Rosazza, 3600 euro annui per le "Vecchie scuole". Pubblicato il bando

Il 2020 del comune di Rosazza si apre con la pubblicazione del Bando per l'affidamento della struttura Comunale "vecchie scuole", per cui l'aggiudicatario potrà svolgere attività di tipo ricettivo (ad esempio affittacamere B&B). "L'estate 2019 ha registrato un grande successo di pubblico e di visitatori - commenta il sindaco Francesca Delmastro - e contiamo sul fatto che questo sia di stimolo per chi intenda aprire una nuova attività a Rosazza ed in Valle Cervo". Il termine per la presentazione delle offerte è la fine del mese di gennaio 2020 e l'offerta base è di €3600 oltre Iva annue.

L'assessore al Bilancio Di Micco Salvatore aggiunge: "L'offerta base testimonia come l'interesse prioritario del Comune non sia quello di far cassa, bensì quello di proseguire nell'offerta di ricettività in un Comune dalla eminente vocazione turistica". Tutti i dettagli si trovano nel file pubblicato all'albo pretorio sul sito del Comune di Rosazza. Con l'auspicio che l'anno nuovo veda la partecipazione di piccole imprese che ancora credono nelle piccole comunità di montagna.