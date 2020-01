Calcio femminile, il big match Biellese-Como allo stadio Pozzo-La Marmora

Il big-match della C Nazionale di calcio femminile tra Biellese e Como si giocherà sul rettangolo dello stadio Pozzo-La Marmora di Biella. La partita è in programma domenica 5 gennaio, con fischio d’inizio alle 14,30. In palio c’è il primato in classifica. Dopo la visita in città del Ct della Nazionale Milena Bertolini, si prosegue in un cammino volto a promuovere l’immagine e il movimento del calcio femminile.

Dice il vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “L’amministrazione ha deciso di concedere gratuitamente lo stadio alla realtà della Biellese femminile che sta emergendo a livello nazionale con un progetto vivace e ricco di entusiasmo. Visto lo straordinario momento che sta vivendo il nostro calcio femminile e un interesse sempre crescente, abbiamo pensato che lo stadio Pozzo-La Marmora fosse il giusto palcoscenico per dare lustro a questo big match tra prima e seconda della classifica”.

Dicono i dirigenti de La Biellese femminile: “Siamo felici e contenti di questa opportunità, arrivata diciamo a sorpresa dall’amministrazione. Le ragazze sono entusiaste di poter calcare l’erba del nostro stadio. Per la società questa è un’opportunità anche in termini di immagine e visibilità, dato che siamo alla ricerca di qualche sponsor per rinforzare la base, per migliorare e per continuare a crescere”.