Primo dell'anno triste a Crescentino. Trovata persona morta in casa

Dramma, nella serata del primo dell'anno, a Crescentino. Una persona di 55 anni, P.S. le iniziali, è stata trovata priva di vita all'interno della propria abitazione, in via Saluggia. A effettuare la scoperta una squadra Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vercelli intervenuta, poco prima delle 21,30, per la richiesta di apertura porta e soccorso a persona. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco sono riusciti ad accendere nell'alloggio attraverso una finestra trovando P.S., classe 1964, esanime.I soccorritori hanno poi aperto la porta permettendo l'ingresso al personale sanitario del 118 di Chivasso che ha constatato il decesso. Sul posto i carabinieri di Crescentino per gli accertamenti del caso.