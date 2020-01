La segnalazione viaggia attraverso i social, ma è già stata trasmessa anche alle autorità affinché intervengano in modo rapido. C'è una grossa buca, in uscita da Crescentino, alla rotonda per Livorno Ferraris.

L'automobilista che ha scattato e diffuso l'immagine attraverso i social ha anche avvertito le autorità del problema. Nel frattempo chi si trova a transitare nella zona è bene che pesti molta attenzione.