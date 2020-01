Dal Nord Ovest - Incidente fuori pista: intervengono Soccorso alpino ed elisoccorso

L’elisoccorso dell’emergenza sanitaria di stanza all’aeroporto di Cuneo Levaldigi è intervenuto, ieri pomeriggio (1 gennaio), intorno alle ore 15, in alta Valle Po.

Lungo i pendii di Crissolo, nel versante che guarda verso Pian della Regina, una donna è rimasta ferita (riportando un trauma ad una caviglia) in un incidente fuori pista. In suo soccorso sono giunti gli operatori del Soccorso alpino della stazione crissolese (afferente alla Quattordicesima delegazione Monviso).

Per il recupero e la successiva ospedalizzazione è stato richiesto il supporto del mezzo aereo. Giunto in volo in alta Val Po, la donna è stata imbarcata a bordo, per poi essere elitrasportata in Pronto soccorso, per tutti gli accertamenti del caso.