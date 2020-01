I Vigili del Fuoco di Novara sono intervenuti, ieri 1 gennaio, per recuperare un'auto che, in seguito ad un incidente è volata in un canale a Sozzago.

All’arrivo dei VVF gli occupanti del mezzo erano appena riusciti a mettersi in salvo e i Vigili hanno proceduto alla messa in sicurezza dell'area mentre i malcapitati sono stati soccorsi dai sanitari del 118.

I Carabinieri si sono occupati dei rilievi di rito e della viabilità.