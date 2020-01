Dal Nord Ovest: auto distrutta dalle fiamme a Stroppiana

Auto completamente distrutta dalle fiamme, nel pomeriggio di ieri, 1 gennaio, sul tratto di Stroppiana della A26, in direzione Genova. La richiesta di intervento è arrivata ai Vigili del Fuoco intorno alle ore 17.30: una squadra della sede centrale di Vercelli è intervenuta al chilometro 102 e 700 per un incendio di autovettura. I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento del mezzo e alla messa in sicurezza di tutta l‘area autostradale interessata; sul posto anche la Polizia stradale e il personale autostradale.