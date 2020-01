Escursionista con ciaspole precipita dalla "Muanda" per 100 metri. E' grave

E' stato trasprtato all'ospedale in codice rosso in gravi condizioni il 60enne, residente a Gaglianico, vittima di un incidente, oggi 2 gennaio, sulle montagne biellesi. L'uomo, insieme ad un amico coetaneo, stava probabilmente scendendo dalla linea mediana della Muanda, munito di ciaspole e non di ramponi, quando è scivolato su una lastra di ghiaccio precipitando per un centinaio di metri. Alle 13,50 è scattata la richiesta di soccorso alla centrale operativa dell'amico escursionista. Sono stati allertati immediatamente sei tecnici del soccorso alpino e l'elicottero del 118, in arrivo da Borgosesia.

Gli operatori, una volta calati sul pendio della montagna, hanno messo in sicurezza l'amico incolume per poi depositarlo e assisterlo al prato delle oche di Oropa. Conseguentemente il medico ha provveduto a stabilizzare il ferito, in seguito verricellato sull'elicottero e trasportato all'ospedale di Novara. Sono diversi gli incidenti avvenuti negli ultimi giorni e dal soccorso alpino arriva un monito: "E' fondamentale capire che le ciaspole sono da utilizzare su pendii dolci e non in presenza di ghiaccio dove necessitano i ramponi -commenta il capostazione della Valle Elvo, Massimo Frassati-. Bisogna tenere sempre presente questo fatto. Troppi sono gli incidenti a causa dell'imprudenza".