Biella - Nessuna notizia dal giorno di Natale, 74enne trovata morta nel letto di casa sua

E' stata trovata morta nel letto della sua abitazione, in via Italia a Biella nella giornata di Capodanno, Silvana Rezza di 74 anni. Ad avvisare i soccorsi è stata la vicina di casa che non aveva più sue notizie da Natale, giorno in cui si erano scambiati gli auguri. Sono intervenuti i vigili del fuoco, una pattuglia delle volanti della polizia e i sanitari del 118. La donna, malata di diabete, è stata rinvenuta cadavere nel letto e espletate le pratiche di rito, il magistrato di turno ha firmato il consenso consegnarla ai famigliari.