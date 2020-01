A fuoco sterpaglie e scarti in un campo di Candelo, in azione Vigili del Fuoco

Si è da poco concluso l'intervento dei Vigili del Fuoco, giunti a frazione San Giacomo di Candelo per un incendio scoppiato in un campo intorno alle 18.30 di oggi, 2 gennaio. A bruciare alcune sterpaglie e scarti di immondizia. Le squadre hanno domato in breve tempo le fiamme e bonificato l'area interessata.