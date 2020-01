Più di 200 persone l'ultimo dell'anno in marcia a Oropa FOTOGALLERY

Nella serata di lunedì 31 dicembre 2019 ben più di 200 fedeli hanno camminato insieme per la tradizionale marcia da Biella a Oropa in occasione della 53esima Giornata Mondiale della Pace. Dopo una piccola sosta a Cossila dove Don Emanuel ha offerto ai camminatori thè e una fetta di panettone, il folto gruppo ha poi raggiunto la Basilica Antica per partecipare alla solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Biella Roberto Farinella.

A officiare la messa, insieme al vescovo e al rettore di Oropa, Michele Berchi, anche altri sacerdoti biellesi. "Una bella occasione per festeggiare insieme a tutti i fedeli”.