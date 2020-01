Vigliano: L'istituto comprensivo apre le porte a bambini e famiglie per l'open day

Dopo gli incontri di presentazione che si sono tenuti nei plessi della scuola durante il mese di dicembre, alla ripresa delle lezioni, l’Istituto Comprensivo di Vigliano aprirà le porte a bambini e genitori che potranno così vivere per alcune ore l’ambiente scolastico durante le ordinarie attività didattiche. Il calendario degli open day mattutini prevede un primo appuntamento presso la scuola primaria di Vigliano Amosso il 7 gennaio e a seguire: mercoledì 8 gennaio le scuole primarie di Vigliano San Quirico, Ronco e Zumaglia, venerdì 17 gennaio la scuola dell’infanzia di Zumaglia, lunedì 20 gennaio la scuola dell’infanzia di Vigliano Centro e martedì 21 gennaio la scuola dell’infanzia di Ronco.

Per consentire a coloro che avessero difficoltà a conciliare gli orari scolastici con gli impegni personali e di lavoro, sono state inoltre previste, per le scuole primari, alcune aperture straordinarie: mercoledì 8 gennaio alle 16:15 per la scuola primaria di Ronco e sabato 11 gennaio per le scuole primarie di Vigliano Amosso e Vigliano San Quirico. Queste ultime costituiranno ulteriori occasioni per consentire alle famiglie di visitare le strutture scolastiche con la guida delle maestre. Gli aggiornamenti in merito alle attività dell’Istituto saranno pubblicati sul sito web istituzionale (www.icvigliano,it), sulla pagina facebook (www.facebook.com/icvigliano) e sul canale Telegram (IC Vigliano Social).