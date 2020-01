Il 2019 in breve nel Biellese: cosa è successo a aprile, maggio, giugno

Ma è la campagna elettorale l’indiscussa protagonista di questi mesi: oltre al Parlamento Europeo e al nuovo governatore del Piemonte, il nostro territorio è chiamato ad esprimersi per la scelta del nuovo sindaco nella maggior parte dei comuni biellesi. A Biella, in particolare, si presentano 5 candidati: il sindaco uscente ed espressione del centrosinistra Marco Cavicchioli, l’ex primo cittadino Dino Gentile, il pentastellato Giovanni Rinaldi, l’outsider ambientalista Alessandro Pizzi e il “sindaco straniero” (così chiamato dai suoi avversari) Claudio Corradino, alla testa del fronte del centrodestra unito. 14 liste, 409 candidati per i 32 seggi di Palazzo Oropa. In campo regionale, Sergio Chiamparino scioglie gli ultimi dubbi e decide di ricandidarsi per lo scranno più alto di Palazzo Lascaris. A sfidarlo: Alberto Cirio della coalizione di centrodestra, Giorgio Bertola del Movimento 5 Stelle e Valter Boero, sostenuto dal Popolo della Famiglia. Fin dai primi giorni, la campagna elettorale si preannuncia particolarmente serrata e il Biellese diventa, in poche settimane, la passerella (e luogo di scontro) dei massimi esponenti politici nazionali.

Ad assestare il primo colpo, la Lega Biella con l’arrivo a Biella del “capitano” Matteo Salvini: è un successo senza precedenti, con oltre 3mila persone a riempire Piazza Vittorio Veneto e la benedizione del leader leghista all’ex sindaco di Cossato. La sinistra non resta a guardare e, nel giro di pochi giorni, risponde con un tris di tutto rispetto: l’ex premier (ed attuale commissario europeo per l’Economia) Paolo Gentiloni, l’ex ministro e sindaco di Torino Piero Fassino e il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Passano pochi giorni e i 5 Stelle riempiono Città Studi con il vice premier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio. L’entusiasmo è palpabile. Il parterre eccezionale, con candidati locali, regionali ed europei. Ma non basta per lanciare l’assalto decisivo alle posizioni di testa. Gli altri due competitors, Gentile con la sua coalizione di liste civiche e Pizzi di Onda Verde, optano per un’altra strategia puntando sulla forza dei gazebo, sulle manifestazioni di piazza spontanee (le cosiddette “carovane” di Gentile memoria) e sul porta a porta.

Il giorno delle elezioni (26 maggio) si presenta ai seggi il 67,51% dei biellesi per le europee, il 65,96% per le regionali e il 66,66% per le comunali. Per la Lega di Salvini è un trionfo assoluto, con gli avversari (Pd e M5S)in picchiata e tenuti a grande distanza. Anche in Piemonte il trend non cambia: Cirio scalza con un buon margine il governatore uscente Chiamparino e diventa il nuovo presidente della Regione. Di lì a poco siederanno in Giunta come assessori le biellesi Elena Chiorino di Fratelli d’Italia e la leghista Chiara Caucino, seguite a ruota dal segretario provinciale del Carroccio Michele Mosca che entra in Regione. Alle comunali, invece, il Biellese premia la continuità confermando la maggior parte dei sindaci uscenti. Non mancano, tuttavia, alcune sorprese: il caso più clamoroso lo si registra a Ponderano con la vittoria inaspettata di Roberto Locca sul favorito Marco Romano. A Benna Cristina Sitzia è la prima donna sindaco del paese mentre Stefano Ferrian è la nuova guida di Caprile dopo 15 anni di amministrazione Paganini. Mario Carli e Katia Giordani diventano i primi cittadini di Valdilana e Quaregna Cerreto, nuove realtà comunali sorte l’anno prima dopo il referendum consultivo.