In pensione il dirigente "memoria storica" della Provincia di Biella

Dopo quasi 25 anni di onorato servizio, venerdì 20 dicembre è stato l'ultimo giorno di lavoro del dottor Giorgio Mosca, dirigente dell'area finanziaria, bilancio, affari generali e personale, caccia e pesca, e vice segretario della Provincia di Biella.

Con la pensione di Giorgio Mosca, lascia la Provincia di Biella una memoria storica dell'ente, dove ha lavorato fin dal primo giorno della sua esistenza nel 1995, ne ha portato avanti tutte le stagioni, belle e brutte, felici ed incerte, ha collaborato con tutti i presidenti e le forze politiche che si sono avvicendate, ottenendo sempre la stima di tutti. La conferma di questo apprezzamento da parte del Consiglio Provinciale del 19 dicembre, come racconta il presidente Gianluca Foglia Barbisin: "C'è stato un riconoscimento trasversale dell'importanza del lavoro del dottor Mosca in tutti questi anni, compito non meno importante del mio e dei vari presidenti che si sono succeduti. Giorgio Mosca ha lavorato dietro le quinte perchè davanti ci siamo noi politici, ma dalle sue mani è passata tutta l'attività dell'ente per finanziamenti, opere, stipendi, e, senza tanti clamori, ha dato una notevole mano all'ente ad uscire dal dissesto. Lo voglio ricordare come una persona pregevole e prudente che aveva una risposta per tutto, un esempio di chi lavora e non finisce sulle prime pagine, ed un amministratore pubblico di rilievo".

Giorgio Mosca è gratificato dai ringraziamenti che gli ha tributato il Consiglio Provinciale: "Ho apprezzato molto gli interventi del presidente, del vice presidente Ramella Pralungo, dei consiglieri, in particolare del sindaco di Cossato Enrico Moggio. Dopo quasi 25 anni in Provincia, che non è stato il primo lavoro ma quello più duraturo della mia carriera, mi ha fatto piacere".

Giorgio Mosca rivive questi quasi 25 anni, a cominciare dal 1995, in quei tempi che definisce "eroici", in cui nel palazzo della Provincia c'erano stanze vuote e 4 telefoni per terra: "Ho partecipato a mettere in piedi l'ente ed ho conosciuto tutte le fasi della vita della Provincia di Biella. Gli anni con maggiori disponibilità economiche tra la fine degli anni '90 e la prima decade del 2000, in cui sono stati fatti molti interventi infrastrutturali, che, nei decenni precedenti, Vercelli aveva trascurato nell'ottica della nascita del nostro ente, e le fasi meno positive come il commissariamento, ed il taglio dei fondi insopportabile ed ingestibile per tutte le province che, per Biella, ha significato il dissesto. Siamo usciti dal dissesto grazie anche al ritorno della politica perché, senza un'attività da parte della politica, sarebbe stato più difficile. Siano entrati nella fase del piano di riequilibrio, in cui siamo tuttora, e stiamo rientrando dal disavanzo di amministrazione, che è stata la causa del dissesto, in anticipo rispetto alle previsioni. Questa è la riprova della solidità dell'operazione che abbiamo messo in piedi a partire da due anni fa, che mi fa andare in pensione più sollevato rispetto a qualche anno fa".

Mosca ritiene che la Provincia stia tornando alla normalità: "L'ultimo segnale di questa tendenza sono i concorsi che abbiamo svolto negli ultimi mesi. Le 7 persone che hanno preso servizio tra il 27 ed il 31 dicembre significano potere fare turnover ed assumere. Una situazione che sta tornando normale anche se non brillante perché le risorse a disposizione delle province sono lontane dall'essere sufficienti per fronteggiare i compiti che la legge Delrio ha lasciato: strade e scuole che, nel nostro caso, significa più di 700 chilometri di strade ed una quindicina di istituti superiori".

Il dottor Giorgio Mosca chiosa ricordando i colleghi e gli amministratori che lo hanno accompagnato in questa sua esperienza: "Tutto questo lavoro e queste vicende che ho raccontato sono state portate avanti grazie soprattutto alla collaborazione di tanti colleghi, a cui devo rendere grazie perché sono stati fondamentali: senza collaboratori validi non si va da nessuna parte. Ringrazio anche le amministrazioni che si sono susseguite, con cui abbiamo sempre lavorato insieme a prescindere dai periodi più o meno facili o difficili".