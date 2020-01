Il 2019 in breve nel Biellese: cosa è successo a luglio, agosto, settembre

E se il "Governo del cambiamento" (Giunta Corradino) si è aumentato gli stipendi dopo la vittoria alle elezioni comunali, si muovono le opposizioni. A luglio Rita De Lima storica leader e consigliere comunale di Biella nelle fila del Pd viene nominata segretaria provinciale. Insieme a lei un pool di politici e tecnici chiamati a risollevare il partito dopo la sconfitta cittadina e la perdita di Palazzo Oropa. Anche il centrodestra si muove con l'elezione a presidente di Cosrab (Consorzio Smaltimenti Rifiuti Area Biellese) di Gabriele Bodo Sasso. Se la politica gioca di fioretto, la cronaca parla della condanna all'ergastolo Lorenzo Osella, l'omicida del pensionato di Pralungo. Intanto il Biellese si gode il Relaod con i suoi 18 mila passaggi. Cambio della guardia in casa Pallacanestro Biella, Antonio Trada subentra a Massimo Angelico chiudendo di fatto tanti anni di gioia culminati con la vittoria nel 2014 della storica Coppa Italia Lnp e la partecipazione in Eurocup. E' tempo di cambiamenti anche in casa La Biellese con il passaggio del testimone dal presidente Emanuele Stivala a Luca Rossetto mentre in casa Virtus Biella si festeggia la storica promozione nel campionato B1 di volley femminile. In fatto di cronaca balzano alla ribalta le prime sentenze per lo scandalo "Forno Crematorio". Sono in molti a patteggiare ad iniziare da papà Ravetti ai dipendenti mentre viene respinta la richiesta per i due fratelli titolari. Sempre a luglio il biellese piange la scomparsa di Mariuccia Vaglio Laurin, moglie del fondatore di Biella Scarpe Vittorio Musso e di Luca Scaramal vigile del fuoco prematuramente morto a soli 38 anni.

Giorni d'ansia per l'intero Biellese, a inizio agosto, per la giovane Gaia, fuga d'amore per lei insieme al fidanzatino Michael. Una vicenda che poi si è conclusa con il ritorno a casa dei due adolescenti. Ma l'evento che caratterizza il mese è la paura delle fiamme e esplosioni alla ditta Bergadano di Gaglianico. I vigili del fuoco lavorano incessantemente per giorni e, quella mattina, il tratto di strada Trossi di fronte alla concessionaria Ford Nuova Assauto rimane chiusa dalle prime ore dell'alba al pomeriggio. Fortunatamente l'inquinamento generato dalle oltre 500 tonnellate di carta e plastica bruciate, non creano problemi di inquinamento ambientale. Biella si infiamma poi, il 20, per la maxi rissa ai giardini Zumaglini. 40 persone, il dato poi ufficiale della Guardia di Finanza, nella bagarre genera anche forti discussioni a livello politico per molti giorni successivi. Il mese regala anche soddisfazioni in campo sportivo con le tre medaglie (una d'oro) conquistate nel volley, basket e calcio a 6 da Federico Salton, biellese in forza alla nazionale italiana trapiantati. Il 30 la giovane Edilnol Biella si presenta al suo pubblico.

Industria tessile al centro della cronaca nel mese di settembre: il biellese perde la storica figura dell'imprenditore Luigi Botto Poala, aveva 84 anni ma con lui il Lanificio Reda ha vissuto il massimo splendore diventando e affermandosi una delle realtà tessili mondiali. E sempre in tema cronaca, a Cossato viene chiuso "Viale Ceccarini" dove, secondo gli inquirenti, si consumano rapporti sessuali a pagamento tra clienti e ragazze. A Biella scatta la bufera all'ufficio postale di Cossila con l'intervento della polizia postale e chiusura dell'ufficio, dopo la scoperta di una truffa ad una correntista 90enne da parte della direttrice. Ma la notizia che probabilmente scuote maggiormente la nostra provincia è il dramma dell'incidente mortale del 27enne Pietro Moglia. Il motociclista si scontra contro il rimorchio di un trattore guidato da un anziano agricoltore mentre percorre la strada statale a Castellengo. Pochi giorni dopo arriva la news da parte dei carabinieri: sgominata la banda che rubava trattori nel nord Italia compresi anche colpi nel Biellese. Arrestate quattro persone. Il giorno dopo giunge il momento dei saluti di commiato per il comandante provinciale dei carabinieri, il tenente colonnello Igor Infante sostituito da Mauro Fogliani, in arrivo da Genova. Il 24 è il giorno dei funerali del 61enne Antonio Barbirato: insieme al fratello gestiva il ristorante Torchio al Ricetto di Candelo. Serata di successo a Mongrando per la presenza di Selvaggia Lucarelli: tema trattato, la storia della famiglia Ferraro di Sagliano Micca e del loro suicidio. In campo sportivo il nostro territorio ospita la Gran Piemonte di ciclismo con arrivo a Oropa nel ricordo del "Pirata" Marco Pantani. E chiudiamo settembre con un'impresa incredibile: il pollonese Paolo Pignacchino si classifica 9° assoluto e 3° italiano al Tor Des Geants.