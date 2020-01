Stefano Velatta vince la 19a edizione della maratona di San Silvestro a Calderara di Reno FOTO

Chiudere l'ultimo giorno dell'anno con una vittoria è una soddisfazione impagabile. Ierii 31 dicembre, Stefano Velatta è andato a vincere la 19 edizione della maratona di San Silvestro organizzata dalla podistica Lippo Calderara nel comune di Calderara di Reno in Provincia di Bologna.

Il runner biellese ha coperto la distanza di 42 chilometri e 195 metri in 2 ore e 35 minuti, passando alla mezza in 1 ora e 19 minuti con distacco di 4 minuti sul secondo, su di un percorso strutturato in 8 giri da 5 chilometri.

Circa 800 i partenti per un evento che aveva un valore particolare per Velatta: era intitolato ad una persona che per lui ha rappresentato molto, il suo allenatore Vito Melito, una leggenda del podismo italiano.e del Passatore stabilendo anche un record del mondo sulla distanza dei 100 chilometri.

"Ho avuto la fortuna di essere allenato da una persona speciale - ha dichiarato Velatta - Vito mi stava preparando per un Passatore di alto livello e per me è stata una persona molto importante, non potevo mancare a questo appuntamento"