Lo sport è benessere: Amron Team ASD presenta il suo terzo anno nel mondo trail

Anche se nel pieno delle festività natalizie, il mondo running pensa già al 2020: tra le sfide sportive il Trail è una disciplina che sta riscuotendo sempre più successo, in quanto porta l’essere umano a contatto con la natura in tutta la sua integrità. Ormai da anni, le competizioni in questa specialità stanno crescendo, arrivando anche nel biellese con classiche che attirano migliaia di appassionati. Tantissimi gli atleti e le squadre che si stanno avvicinando a questo sport: tra queste AMRON TEAM A.S.D., da tre anni in attività, ha presentato a Oropa una nuova squadra, in cui troviamo tra le new entry Diego Faedo, Gennaro Gianluca De Sensi, Andrea Pilati, Alex Crestani e il ritrovato, dopo una stagione di infortuni, Andrea Martini, oltre ai confermati Matli Paolo, Soncin Andrea e Fabozzi Erika. Lascia la squadra per una nuova avventura sportiva Gazzetto Gabriele, che ha salutato tutti durante la presentazione. Dopo un breve allenamento sulle pendici del monte Mucrone, durante il pranzo a base di prodotti tipici il Team Manager della squadra Luigi Nicoletto, ha voluto spiegare la filosofia di Amron Team: “Lo sport è benessere, deve far star bene, – ha esordito Nicoletto - non conta il risultato, ma conta il proprio stato fisico e interiore. Ci sono atleti più o meno portati a fare sport, ma questo non conta, perché bisogna mettere tutti in grado di raggiungere un proprio risultato personale. Lo sport è l’unica medicina che io conosca”.

Amron Team A.s.d. nasce nel 2017 con l’obiettivo di partecipare a Trail oltre che del comprensorio valdostano, anche locali, tra cui troviamo: Winter Brich a febbraio, la Biella-Piedicavallo a marzo, la Biella-Graglia ad aprile, il Vertical-Mosso a maggio, le gare di giugno con i 2 Santuari e il Biella-Camino, il Vettelmatt Race in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Oropa Trail, che fa parte del Tour Trail VdA, il Trail Monte Casto a Ottobre e i Balconi Biellesi a Novembre.