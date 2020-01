Bioglio Pesi, ultimi allenamenti in vista delle finali Under 17

Ed eccoci qui, ultimo allenamento del 2019 per Bioglio Pesi. "Stiamo finendo l'anno lavorando moltissimo, davvero encomiabili i nostri ragazzi che hanno lavorato tutti giorni, mattina e pomeriggio in palestra invece del giusto riposo natalizio -scrive Roberto Marangon sulla pagina social della società biogliese-. La preparazione, in vista delle prossime finali U17 di gennaio, sta procedendo a spron battuto e, sicuramente, il lavoro porterà i suoi frutti. Un'altra finale, non fisicamente agonistica ma più intellettuale, sarà quella che vedrà impegnato a Roma, presso il Centro Sportivo Olimpico Dell'esercito, il nostro tecnico, Carlo Sirio che, dal 2 al 12 gennaio parteciperà all'ultima parte del Master Fipe, quella più difficile: l'esame finale. Noi siamo fiduciosi che porterà a termine con grande soddisfazione di tutti noi questo arduo percorso. In bocca al lupo Carlo!".