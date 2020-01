Primo giorno da presidente di Atc Piemonte Nord per Luigi Songa

Ieri mattina il neo presidente di ATC Piemonte Nord Luigi Songa, accompagnato dal senatore Gaetano Nastri, dal vicesindaco di Novara Franco Caressa e dal Consigliere Provinciale di Verbania Damiano Colombo, ha incontrato il Sindaco di Novara Alessandro Canelli per iniziare ad approfondire alcune tematiche relative ai rapporti tra la Città di Novara e l’agenzia territoriale per la casa.

In seguito il presidente Songa, accompagnato dalla delegazione di Fratelli d’Italia, si è recato presso la sede novarese di ATC Piemonte Nord dove ha incontrato il personale presente per una prima conoscenza e uno scambio di auguri in vista del nuovo anno. “Ritengo che il lavoro da fare sarà molto e particolarmente impegnativo. Anche sulla Città di Novara abbiamo rilevato una serie di questioni aperte che affronteremo nei prossimi mesi di concerto con il sindaco Canelli, l’assessore Caressa e i loro validi collaboratori”.