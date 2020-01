Dalla Regione l'Assessore Chiorino: "Buon 2020 al Piemonte e al Biellese"

Quello che si è appena concluso non è stato un anno e nemmeno un decennio semplice per il nostro Piemonte e per il Biellese. Le due grandi crisi del 2008 e del 2011 hanno prodotto prima danni e poi lasciato scorie che hanno colpito gravemente anche il nostro territorio, storicamente connotato come un eccellenza per il manifatturiero e, in particolare, per il tessile. Le difficoltà erano ben note, ma in questi ultimi sei mesi, da quando ho l’onore e l’onere di ricoprire l'incarico di assessore regionale al Lavoro, nei numerosi incontri sul territorio ho potuto toccare con mano, comprendere ancora meglio la situazione, respirare l'aria delle nostre industrie e delle nostre aziende, entrare in contatto con le persone e ascoltare le loro storie: quelle dei lavoratori in difficoltà, quelle di chi un lavoro l’ha perso o non ce l’ha, di quelli che il lavoro lo danno e di quelli che il lavoro lo vorrebbero dare, ma non sono nelle condizioni di poterlo fare.

In tutto questo, la buona, anzi ottima, notizia è che ho potuto constatare che, al netto della situazione delicata che in tutta l’Italia - e in Piemonte in particolare - stiamo vivendo, la crisi ha certamente portato via posti di lavoro e colpito duro importanti realtà che fino a pochi anni fa erano leader dei loro mercati di riferimento, ma non ha scalfito nemmeno con un graffio il grande saper fare e la grande capacità di inventare e di creare eccellenza che caratterizzano il Dna del tessuto produttivo di questa regione e di questo territorio. Da sempre. E allora mi sono convinta ancora di più che davvero sia possibile ripartire, che la ripresa, che il ritorno a quella vocazione manifatturiera che ha fatto grandi le nostre città e i nostri territori, non siano siano soltanto chimere, favole da narrare per dovere di ruolo e senza convinzione, ma obiettivi realmente raggiungibili.

Perché confrontandomi con i soggetti coinvolti, con le persone, con ognuna delle parti in causa, mi sono resa conto che, nonostante tutto, gli ingredienti per tornare ad alzare la testa e a guardare al futuro con ottimismo ci sono tutti. Ci sono giovani e meno giovani che hanno voglia di lavorare, di credere e restare in questo territorio, di imparare o di mettere in pratica ciò che meglio sanno fare. Ci sono imprenditori che amano le proprie imprese più di loro stessi, famiglie che hanno fatto la storia di questa terra che lottano ogni giorno per alzare la serranda o i cancelli e non arrendersi a una globalizzazione che li mette di fronte a una concorrenza tanto dura quanto sleale operata da Paesi in cui le regole del gioco sono differenti e con i quali vincere pare impresa impossibile. C'è una società, una classe dirigente, che non ci sta ad arrendersi e che in questi anni ha tenuto duro, attendendo che la tempesta perfetta si placasse.

E’ compito nostro, di chi fa politica, metterli insieme, amalgamarli al meglio, favorire un sistema virtuoso, mettere tutti i soggetti che ho elencato nelle condizioni di fare ciò che vogliono e che devono fare. A dirlo pare semplice, ma così non è. Perché troppo spesso, in passato ma anche oggi, a Roma come in Piemonte, sono prevalse altre logiche. E’ prevalsa la rassegnazione, si è rinunciato a pensare in grande, a ragionare in prospettiva, a guardare davvero al futuro e non soltanto al domani mattina. Si è preferito puntare il dito e non la luna, con una classe politica, quella che ci sta governando, che abbracciando l’assistenzialismo più bieco, si è di fatto arresa, sperando di poter mettere una pezza con un reddito di cittadinanza finanziato, manco a dirlo, da altre tasse, che non fanno altro che dare il colpo di grazia a imprese e cittadini.Nulla di più deleterio.

Nulla di più controproducente. Per tornare a correre e a competere occorre invece investire sulle persone, già a partire dall’orientamento scolastico che deve essere sempre più efficace e mirato a far incrociare la domanda e l’offerta di lavoro di domani. Proseguendo poi con la formazione, che deve essere mirata a soddisfare le esigenze delle imprese, che troppo spesso sono alla ricerca di professionalità che mancano. Sostenendo poi le imprese stesse, stritolate da burocrazia e fisco e che, al contrario, vanno messe nelle condizioni di fare al meglio ciò che meglio sanno fare. Sostenendole anche nei momenti di difficoltà con gli ammortizzatori sociali che sono fondamentali, ma che devono essere un aiuto in un momento critico, ma non certo la regola, un sussidio da prorogare anno dopo anno aspettando Godot.

Occorre investire sulle persone, quindi, ma anche sulle famiglie, con politiche a sostegno della natalità, perché un territorio a crescita zero è un territorio che non ha futuro. Noi stiamo lavorando in questo senso. Non abbiamo la pretesa di cambiare il mondo o di fare miracoli, ma crediamo fortemente che, superata ormai la triste epoca della «lotta di classe» che vedeva contrapporsi i lavoratori e i datori di lavoro, con la politica che fungeva da mediatore, oggi più che mai sia fondamentale inaugurare una fase di collaborazione, in cui lavoratori, imprenditori, società civile e politica, possano marciare insieme verso il medesimo obiettivo. Sì, perché ormai è chiaro a tutti che l’interesse è comune, non ci sono e non devono più esserci divisioni. Soltanto remando tutti dalla stessa parte il Piemonte e il Biellese potranno ritrovare l’orgoglio di pensare in grande e la forza per poter tornare in alto, nel posto che meritano, per la loro storia industriale e manifatturiera fatta di innovazione creatività ed eccellenza.

In questo credo che la scelta di Biella come Città Creativa da parte dell’Unesco sia il migliore degli auspici. Noi ci crediamo e possiamo garantire che faremo di tutto per mettere il territorio nelle condizioni di esprimere tutte le sue potenzialità, che sono tante e troppo spesso sottovalutate.Buon 2020 a tutti. E non dimentichiamoci mai di lasciare da parte il pessimismo e di pensare in grande: perché le radici profonde, come le nostre, non gelano mai. E sorreggono l’albero nell’inverno più freddo, per poi farlo rinascere e rinverdire nella primavera che verrà.