Oroscopo di Platone: Cosa ci dicono gli astri in gennaio

AFORISMA

La speranza è qualcosa con le ali, che dimora nell’anima e canta la melodia senza parole, e non si ferma mai. (Emily Dickinson)

Pagina FB - Astrologia di Platone



www.astrologiadiplatone.com



ARIETE

Dal 21 marzo al 20 aprile

DENARO E LAVORO. Qualche inghippo burocratico e realizzativo, cercate di “pilotare” la situazione a vostro favore, tramite velati consigli e suggerimenti discreti. Cortesia e affabilità, in talune circostanze, agevolano il compito. Evitate l'intraprendenza, aspettare la giusta occasione talvolta diventa necessario. Determinare il nostro proprio destino “dall’interno”, probabilmente non è possibile, quel che invece un uomo ha in mano, è il proprio orientamento interiore verso il destino.

AMORE E ARMONIA. Siete romantici e bisognosi di affetto ma nel contempo desiderate anche libertà di scelte e di vita. Forse un bel viaggio in due schiarirà le idee e vi donerà grande serenità e momenti di vera passione.

BENESSERE E SALUTE. Inquieti e contraddittori, vi disperdete in troppe direzioni. Niente vi accontenta e la fantasia vola in pindariche supposizioni che creano malumore in famiglia. Eppure non è un periodo agitato, anzi. Alcuni rimedi omeopatici come i fiori di Bach, possono aiutare.

LEONE

Dal 23 luglio al 23 agosto

DENARO E LAVORO. La congiuntura astrale trasforma questo periodo in una fonte di occasioni propizie nella quali potrete incanalare la vostra creatività. Fidatevi pure del vostro senso degli affari ma sforzatevi di limitare la tendenza allo shopping selvaggio, sebbene i bilanci siano all'altezza delle vostre aspettative. Nonostante abbiate raggiunto l’obiettivo finanziario o lavorativo desiderato, vi state accorgendo che c’è qualcosa di ancor più interessante da conquistare.

AMORE E ARMONIA. I caratteri diversi si completano magnificamente. Per cui anche se in questo periodo catturerete sguardi e cuori, sappiate riconoscere il vero significato dell'amore sincero e profondo senza perdervi in frivolezze passeggere.

BENESSERE E SALUTE. Un'eccessiva reticenza allontana le persone care. Non prendetevela, a volte nella vita succedono delle cose che subito fanno male ma con buona volontà, si riesce a vedere il lato positivo anche in queste situazioni e allora, tutto diventa una crescita. Utilissimo lo yoga in questi frangenti e un po’ di meditazione per stimolare l’autostima.



SAGITTARIO

Dal 23 novembre al 21 dicembre

DENARO E LAVORO. Diventa molto difficile collaborare con colleghi che non hanno capito quali sono gli obiettivi e che cercano solo di passare il tempo senza creare un ambiente positivo e sereno. Fate valere le vostre ragioni e otterrete il dovuto rispetto. Le vostre capacità e lo spirito indipendente possono suscitare qualche risentimento. Fase di grande produttività e resa che vi permetterà di avere la meglio anche su diversi imprevisti, sempre in agguato.

AMORE E ARMONIA. Movimenti astrali nel segno zodiacale vi regaleranno brividi forti e romantiche emozioni. Per i single sussiste anche la possibilità di un’unione duratura.

BENESSERE E SALUTE. Nei momenti di pessimismo non ascoltate ragioni ma vi rifugiate nel vostro “nido” preferito: la vita in famiglia, tutta comfort e coccole. Evitate gli alcolici e bevete molta acqua, evitando il più possibile situazioni di tensione e di stress.

TORO

Dal 21 aprile al 20 maggio DENARO E LAVORO. Spumeggianti, ottimisti ed intraprendenti, così vi vogliono gli astri e sembrerebbe che in questo periodo tutto (o quasi), vi sia permesso. Abbiate fiducia nelle vostre capacità anche se avete o vi viene proposto, un progetto apparentemente irrealizzabile. Solo chi osa alla fine...ottiene. AMORE E ARMONIA. La noia potrebbe indurvi a scelte avventate, non cambiate solo per il piacere di fare una conquista. Attenti a non prendere lucciole per lanterne. La passione è forte, sta a voi non guastarla con ambizioni effimere e forse…fuori luogo. BENESSERE E SALUTE. Strane idee ed elucubrazioni creano malumore. Cercate di ritrovare la serenità persa: divertitevi, fate ginnastica, regalatevi una vacanza e lasciatevi tentare da qualche uscita in compagnia. Pesce, legumi e soia nella dieta oltre a tisane a base di passiflora e tiglio.ssere in buona salute è che il corpo sia in movimento e che lo spirito si riposi. VERGINE

Dal 24 agosto al 22 settembre DENARO E LAVORO. Un affare o un progetto innovativo, hanno stuzzicato la vostra propensione al rischio e la voglia di arrivare. Non volete correre alcun rischio e, con pignoleria e grande professionalità, volete organizzare tutto nei minimi dettagli per ottenere pieno successo. Credeteci senza esitare perché se un uomo pone un limite a quanto farà, pone anche un limite a quanto può fare. AMORE E ARMONIA. Sussiste la possibilità di veder rifiorire oppure che esploda, un grande amore. La scelta di un profumo adeguato all'occasione vi renderà irresistibili. Possibile un incontro imprevisto che faccia traballare anche solide certezze. BENESSERE E SALUTE. Aiutatevi con una buona colazione ma a cena via libera a un bicchiere di buon rosso, coadiuva la circolazione ed il....morale!



CAPRICORNO

Dal 22 dicembre al 20 gennaio

DENARO E LAVORO. Un impegno imprevisto non scalfirà la vostra invidiabile solidità economica. State attraversando una fase eccellente per investimenti fruttuosi. Prestate attenzione alle persone che agiscono con troppa “faciloneria”. Sforzatevi di chiarire obiettivi e priorità, per evitare di dover ammettere che chi troppo vuole, poco stringe.

AMORE E ARMONIA. Viaggi e weekend al di fuori della solita routine, permetteranno di vivere un’avventura amorosa con risvolti imprevisti e piacevoli.

BENESSERE E SALUTE. Limitate i cibi piccanti, il tè e il caffè ma concedetevi viaggi brevi e stimolanti, magari rilassanti soggiorni in beauty- farm, diete disintossicanti e sport di squadra.

GEMELLI

Dal 21 maggio al 21 giugno

DENARO E LAVORO. Nonostante appoggi e stima da parte da parte dei superiori o di chi vi apprezza, per ora le occasioni scarseggiano. Cercate di portare a termine quanto prima un incarico, per far tacere chi pensa soltanto a criticare. I contrattempi che potrebbero sorgere sono da interpretare come segnali che vi indicano di rivedere i progetti e studiare nuove strategie professionali.

AMORE E ARMONIA. Fase controversa che lascia presagire un rimescolamento delle carte e vi costringe a confrontarvi con una scelta non facile. La passione è alle stelle così come anche la suscettibilità. Muovetevi con cautela altrimenti le “scintille” sono assicurate. Temporeggiare prima di buttare tutto all’aria!

BENESSERE E SALUTE. Rinnovare la carica energetica in questo periodo può rivelarsi di fondamentale importanza ed aiutare a ritrovare la giusta fiducia sia nel lavoro che negli studi.



BILANCIA

Dal 23 settembre al 22 ottobre

DENARO E LAVORO. Frenata improvvisa ed imprevista. I movimenti dei corpi celesti non sono particolarmente favorevoli in questo momento. Era tutto pronto per una grande impresa ma adesso dovete attendere. Siete circondati da persone troppo pettegole che cercano con insistenza retroscena inesistenti di ciò che fate.

AMORE E ARMONIA. Osate…probabilmente riceverete risposte incoraggianti e non fatevi bloccare dalla vostra congenita difficoltà nel decidere, potreste perdere una bella occasione.

BENESSERE E SALUTE. A volte giova isolarsi in compagnia di un bel libro che vi trasporti con la fantasia in un mondo di pace e tranquillità. Prendetevi delle giornate di meritato riposo e integrate alla lettura, lunghe passeggiate e una buona cucina.

ACQUARIO

Dal 21 gennaio al 19 febbraio

DENARO E LAVORO. In barba ad una congiuntura astrale non proprio benevola, potete essere ottimisti, in quanto spira un vento di novità nell'aria, ostacoli e aiuti imprevisti, alla fine si bilanciano. Preparatevi a captare ogni occasione e a riesaminare le vostre posizioni. Evitate d'immischiarvi nelle beghe tra famigliari o colleghi e rimanete concentrati in ciò che fate. Servirebbe maggiore serenità per riprendere un ragionamento.

AMORE E ARMONIA. Godrete di un fascino irresistibile, fatene buon uso e sforzatevi di non vedere limiti e difetti anche dove non ci sono. Il cuore volerà molto in alto grazie ai buoni e promettenti aspetti del vostro cielo.

BENESSERE E SALUTE. Gli imprevisti non avvisano, per cui cercate di risolverli nel momento stesso in cui si presentano.





CANCRO

Dal 22 giugno al 22 luglio

DENARO E LAVORO. Movimenti e congiuntura che portano nel segno la parola fortuna. Che bello raccogliere a piene mani i frutti di ciò per cui avete tanto lavorato e faticato. Vi accorgerete dei grandi passi avanti che avete fatto e delle acque che avete smosso con fatica, lasciando emergere veri e propri tesori nascosti nei fondali. Potete anche concludere un progetto che avete a cuore, chiedere un aumento di stipendio o...tentare la fortuna! I clienti e l’ambiente di lavoro vi elargiranno gratificazioni e soddisfazioni.

AMORE E ARMONIA. Ognuno resta della propria idea, ma che male c’è? Il ricordo di momenti felici alimenta l’amore di oggi. Le prove di forza non servono a niente, conviene cercare di capirsi maggiormente.

BENESSERE E SALUTE. Godete di buona salute e forma fisica ma dovete tenere a bada l'irruenza. In questa fase siete meno espansivi del solito, però in pace con voi stessi.



SCORPIONE

Dal 23 ottobre al 22 novembre

DENARO E LAVORO. Per i superiori ed i clienti, non conta la vostra personalità, sono più importanti le vostre capacità. Nuove iniziative fortunate nel lavoro vi gratificheranno e, un’ottima idea, si concretizza in un piccolo dettaglio che si rivela davvero essenziale. Rammentate che con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati. Quando tutto fila troppo liscio, come nell’attuale congiuntura, è proprio il momento in cui cominciano a venirvi dei dubbi.

AMORE E ARMONIA. Lo credevate impossibile ma in realtà ...non lo è! Che bella la sensazione di innamorarvi ancora grazie ad un appassionato Venere nella giusta posizione.

BENESSERE E SALUTE. Prima di qualsiasi impegno od occasione particolare, imparate a respirare intensamente, magari attraverso lo yoga. Un problema di salute nella cerchia famigliare non va preso sottogamba.

PESCI

Dal 20 febbraio al 20 marzo

DENARO E LAVORO. Fidatevi pure del vostro senso degli affari ma sforzatevi di limitare la tendenza allo shopping selvaggio, sebbene i bilanci siano all'altezza delle vostre aspettative. Chi troppo vuole....Nonostante abbiate raggiunto l’obiettivo finanziario o lavorativo desiderato, vi state accorgendo che c’è qualcosa di ancor più interessante da conquistare.

AMORE E ARMONIA. Superata qualche lieve esitazione, ci sono tanti modi per intendersi, e quando sarete davvero pronti e aperti per l’amore, lo troverete appena fuori dalla porta… che vi aspetta in trepida attesa.

BENESSERE E SALUTE. Dopo un inizio esitante e pensieroso gli astri vi regalano grinta, decisione, ottimismo e forse anche un indimenticabile viaggio o un’avventura.

Pagina FB - Astrologia di Platone



www.astrologiadiplatone.com

Pagina FB - Astrologia di Platone

www.astrologiadiplatone.com