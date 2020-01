Le opere di Alessia Zanotto in esposizione al Walhalla

Il Walhalla si trasforma in galleria d'arte e ospita le opere dell’illustratrice Alessia Zanotto, che verranno esposte sabato 4 gennaio dalle 19 proprio all'interno del locale di via Repubblica a Biella. L'artista si firma con l'acronimo AZ8, che sta ad indicare Alfa, Omega ed Infinito, fili conduttori di tutte le sue creazioni. Esprime stati d’animo, emozioni e immaginari attraverso uno stile bizzarro che spazia da un’espressione illustrativa ad una più figurativa con richiami al surrealismo e all’arte psichedelica.

“Osservando i miei disegni in momenti differenti - racconta Alessia - coglievo elementi diversi. Scoprii in seguito che questo “processo interpretativo” risultava ancora più interessante quando l’osservatore provava ad entrare in quel mondo astratto e iniziava a costruire la propria storia”. In qualche modo il disegno e l’illustrazione sono diventati un mezzo per esprimere istintivamente il proprio mondo interiore, permettendo al tempo stesso all’osservatore di completare o interpretare le immagini.

“Disegnare mi aiuta a tirare fuori tutto ciò che attraverso le parole non riesco ad esprimere. È un flusso di pensieri che si riversa sulla carta attraverso un getto spontaneo. Adoro avere un foglio bianco davanti, iniziare a muovere la mano e a creare senza un tema stabilito a priori. Anche per me è una scoperta costante”. In seguito avviene l’elaborazione digitale che consiste nella trasformazione del disegno in illustrazione vettoriale, successivamente viene colorato e talvolta modificato. Infine per mezzo della “lettura” di chi osserva le immagini, riesco a cogliere elementi nuovi attraverso occhi diversi”.