Be Natural Be Wild, ultimi giorni per iscriversi al concorso della Fondazione Cassa di Risparmio

Ancora pochi giorni disponibili per iscriversi al concorso artistico che ha lo scopo di dare spazio all'arte che racconta la Natura, nell'ambito delle attività preparatorie all'edizione 2020 di Selvatica - Arte e Natura in Festival, manifestazione ideata nel 2012 dalla Fondazione Cassai di Risparmio di Biella con E20progetti che coniuga Natura e Cultura per raccontare la bellezza del pianeta attraverso le arti visive.

Con il bando Be Natural/Be Wild, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella si rivolge a pittori e disegnatori maggiorenni, italiani e stranieri, residenti in Italia, desiderosi di dar voce al mondo naturale che li circonda, con un'attenzione particolare al suo lato selvaggio. Raccontare la natura attraverso l'arte esprimendo la propria creatività con tecniche e stili differenti, ma avendo alcentro la propria anima "wild": sono questi i capisaldi del concorso "be Natural be Wild" promosso nell'ambito del Festival Selvatica.Il bando di Be Natural/Be Wild è aperto gratuitamente a progetti artistici inerenti al tema dell'Ambiente, naturale e selvaggio.

Sono ammesse opere realizzate con qualsiasi tipo di tecnica su tela e su carta o altri supporti (disegno, pittura, incisione, acquerello, collage, etc). Risultano escluse la fotografia, la scultura, la videoinstallazione e qualsiasi altra forma espressiva diversa da quelle ammesse.L'opera non deve essere stata premiata in occasione di altri concorsi.È ammessa la partecipazione con un solo elaborato.

I concorrenti si rendono garanti dell'originalità dell'opera presentata al concorso tramite dichiarazione autografa inserita nella scheda di partecipazione. Nell'eventualità in cui l'opera dovesse risultare già premiata in altri concorsi, ne verrà dichiarata l'esclusione.

Per candidarsi c'è ancora tempo fino al 10 gennaio 2020 (ore 17.30) presentando via e-mail, all'indirizzo alberto.panzanelli@fondazionecrbiella.it con oggetto Be Natural/Be Wild, i seguenti materiali: l'immagine dell'opera (definizione 300 dpi formato .jpeg); dimensione massima dell'opera: base più altezza 300 cm; didascalia dell'opera: titolo, tecnica, dimensioni; eventuale testo illustrativo dell'opera in concorso; breve curriculum vitae; 5 immagini rappresentative del proprio lavoro (definizione 300 dpi formato .jpeg); scheda di partecipazione con i dati relativi all'autore.

Sulla base del materiale inviato la giuria, a suo insindacabile giudizio, selezionerà un numero adeguato di opere ai cui autori verrà richiesto di integrare con ulteriori materiali riferiti all'artista e alla sua produzione quali: curriculum vitae completo con evidenziate mostre sia personali che collettive, curatori e luoghi di esposizione; 10 ulteriori immagini di opere realizzate per meglio comprendere l'attività dell'artista.