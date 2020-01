Nelle prime ore di oggi pomeriggio, 1 gennaio, la squadra volontaria dei Vigili del Fuoco di Santhià e la squadra effettiva di Livorno Ferraris sono intervenute nel comune di Santhià in via Tronzano per incendio di uno scantinato scantinato.

Le fiamme avevano attaccato il locale dei contatori elettrici e i Vigili del Fuoco si sono occupati a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Il personale del fornitore di energia è intervenuto in seguito per le verifiche tecniche.