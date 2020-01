I primi ad intervenire, in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, sono stati i ragazzi che festeggiavano il capodanno all'oratorio e che, accortisi di quanto stava accadendo all'esterno e dopo aver chiamato il 112, si sono dati da fare per contenere le fiamme con gli estintori.

I Vigili del Fuoco di Cossato hanno completato lo spegnimento e smassato il materiale mettendo completamente in sicurezza la zona. Non sono note al momento le cause dell'incendio.