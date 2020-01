Valdilana, Trivero: Prime ore del 2020 in fiamme per i Vigili del Fuoco FOTOGALLERY

Era da poco passata l'una quando diverse squadre di Vigili del Fuoco da Biella e Ponzone si sono dirette in località Trivero, frazione Lora, per domare un incendio che aveva già attaccato in pieno un garage e le due vetture all'interno, minacciando di propagarsi completamente al tetto adiacente che stava già per essere intaccato dal rogo.

Sembrerebbe che l'origine delle fiamme sia stata lo scoppio di botti di capodanno, ma saranno i rilievi dei funzionari VVF e dei Carabinieri intervenuti sul posto a confermare ed eventualmente ad individuare il responsabile.

Dopo un'ora di frenetico lavoro i pompieri hanno posto la situazione sotto controllo limitando il danno al tetto confinante mentre un'ambulanza del 118 è intervenuta per trasportare una dei famigliari, sembra colta da malore.

Seguiranno aggiornamenti.