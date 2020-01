Sordevolo: Non c'è tregua per i Vigili del Fuoco. Tetto completamente distrutto dalle fiamme FOTOGALLERY

Notte e giornata impegnata per i Vigili del Fuoco - ad ora, alle 14, sono già sei gli interventi eseguiti. In questo momento gli uomini del 115 stanno procedendo alle operazioni di bonifica dopo aver attaccato le fiamme di un importante incendio che ha distrutto completamente il tetto di una casa.

Le operazioni richiederanno ancora molto tempo per la gran quantità di materiale da mettere in sicurezza fino a rendere completamente chiuso l'intervento. Sul posto anche i Carabinieri e il Sindaco di Sordevolo, Alberto Monticone, che ha voluto essere presente per rendersi conto della situazione ed eventuali necessità della famiglia.

Al momento non è noto se l'abitazione verrà dichiarata inagibile, situazione che valuteranno i funzionari VVF al termine dei lavori di smassamento e messa in sicurezza dell'area.